На Сахалине случайно сожгли главную елку, фото, видео

Горение и тушение елки сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

В российском Южно-Сахалинске в центре города на площади Ленина случайно сгорела главная елка Сахалинской области.

Причина ЧП — неаккуратно пущенный фейерверк. По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла, от елки остался только металлический каркас, сообщает sakhalin.info.

Пожарные на место происшествия приехали быстро. Отмечается, что и горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

В сети появилось видео горящей новогодней елки.

На записи слышно, как ведущий мероприятия предлагает собравшимся "вместе пошуметь" на фоне полыхающего дерева. При этом он просит празднующих "не подходить близко к елочке" и настаивает на том, что ничего страшного не произошло.

В городской администрации заявили, что происшествие будет расследовано, пишет РИА Новости.

"По факту произошедшего по поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц", — отметили в пресс-службе.

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