На Сицилии начинается саммит G7: протесты активистов и маскарад, опубликованы фото и видео

Активисты уже протестуют против политики "Большой семерки".

Активисты устроили маскарад в Таормину. Reuters

На Сицилии 26-27 мая, у подножия Этны пройдет очередная встреча глав государств и правительств стран " Большой семерк и" (G7), в которую кроме США, входят еще Италия, хозяйка нынешнего саммита, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Япония, для четверых из которых она станет первой.

Тревожной для Украины является позиция, которую заявляли последние месяцы многие итальянские чиновников, мол, давайте возвращаться к формату "Большой Восьмерки", то есть налаживать контакт с Россией. Официального приглашения в Таормину Владимир Путин все же не получил, однако об этом наверняка будут говорить лидеры государств за закрытыми дверями, пишет ТСН.

На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине и российской агрессии.

Кроме того, лидеры обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления, пишет УНИАН.

В свою очередь активисты уже протестуют против политики G7. В сицилийском городе Таормина устроили маскарад. Активисты в больших масках американского президента Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши.

Также на акции протеста вышли активисты Green Peace.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" пообещали Украине помощь в реформах, энергетике и борьбе с коррупцией.

Видео: ТСН