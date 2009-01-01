На Сицилии начинается саммит G7: протесты активистов и маскарад, опубликованы фото и видео

Активисты уже протестуют против политики "Большой семерки".
Тревожной для Украины является позиция, которую заявляли последние месяцы многие итальянские чиновников, мол, давайте возвращаться к формату "Большой Восьмерки", то есть налаживать контакт с Россией. Официального приглашения в Таормину Владимир Путин все же не получил, однако об этом наверняка будут говорить лидеры государств за закрытыми дверями, пишет ТСН.
На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине и российской агрессии.
Кроме того, лидеры обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления, пишет УНИАН.
В свою очередь активисты уже протестуют против политики G7. В сицилийском городе Таормина устроили маскарад. Активисты в больших масках американского президента Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лапши.
Также на акции протеста вышли активисты Green Peace.
Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" пообещали Украине помощь в реформах, энергетике и борьбе с коррупцией.
Видео: ТСН