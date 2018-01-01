На смену рассолу. В Южной Корее появилось мороженое от похмелья

Новый продукт сверху покрыт фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева.

В Южной Корее нашли замену рассолу kakprosto.ru

В Южной Корее сеть продуктовых магазинов начала реализацию мороженого, которое позволяет избавиться от симптомов похмелья

Мороженное получило забавное название — "Держись!". Новый продукт сверху покрыт фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит небольшое количество сока из плодов конфетного дерева, которое еще называют изюмным.

Целебные свойства сока из плодов изюмного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения симптомов похмелья, пишет Buro24/7.

"Gyeondyo-bar облегчит жизнь тех, кому нужно с утра идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных пьянок – и вам больше не придется страдать весь день от ужасного похмелья", – говорят представители магазина.