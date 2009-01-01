На строительстве очередной резиденции Путина разворовали почти 100 миллионов долларов

Задержаны глава федерального предприятия "Атэкс" и гендиректор компании "Стройфасад".

На строительстве резиденции Путина разворовали миллионы mediaport.net.ua

В Москве по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей при строительстве резиденции Владимира Путина проходят задержания.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что задержаны глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании "Стройфасад" Станислав Кюнер.

По его словам, задержанным вменяется участие в хищении более 5,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство дома приемов в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

Напомним, ранее в России показали фото дворца Путина на берегу Черного моря.