На ужин в ЮАР Путину подали "что-то зеленое". Фото

Лидерам стран-участниц БРИКС также подали красное вино и говядину.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале фото с ужина президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммитев БРИКС в ЮАР.

Смирнов отметил, что лидерам стран-участниц подали красное вино и говядину. Еду в тарелках, в том числе российского президента, журналист описал как "что-то зеленое".

Владимир Путин

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся 25 июля в столице Южно-Африканской республики Йоханнесбурге. В саммите также также принимают участие лидеры Аргентины, Анголы, Турции и Замбии.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) может столкнуться с нехваткой денег.

"Организация еще никогда не было такой сложной ситуации с оборотом средств так рано в календарном году", - сказано в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным генсека организации, в этом месяце деньги поступили пока лишь от Японии, Мексики, Ирака, Молдовы и Литвы. Платежи на $ 810 млн ожидаются еще от 81 государства.

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