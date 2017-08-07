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На военной базе в Израиле рухнул вертолет, есть жертвы

Сегодня, 08:50

 Причины аварии уже расследуются.

Вертолет, Израиль
9tv.co.il/news
На юге Израиля на базе ВВС во время тренировочного полета разбился боевой вертолет, один пилот погиб, второй тяжело травмирован. 

"Один из пилотов самолета погиб, второй получил ранения", — говорится в сообщении WashingtonPost.

Военные идентифицировали личность погибшего пилота: им оказался 43-летний майор Дэвид Зоар. Второй пилот был эвакуирован в больницу.

Местніе СМИ отмечают, что до падения экипаж вертолета, возвращаясь с вылета, сообщал о технической неполадке. Между этим сообщением и падением прошло несколько минут, пишет 9tv.co.il.

Возможно, причиной аварии стала трещина в заднем винте, характерная для машин этой модели. Из-за этой поломки все эскадрильи "Апачи" несколько месяцев назад были сняты с полетов. Этот тренировочный полет был первым по возвращению в строй и восстановлению боеспособности вертолетов данной модели.

Также отмечается, что причины аварии уже расследуются.

По предварительной информации военных, боевой вертолет разбился в результате несчастного случая. До его завершения командования ВВС ввело запрет на полеты всех военных вертолетов. 

Напомним, на юго-востоке Турции в провинции Хяккари разбился военный вертолет. В результате крушения погибли двое солдат.

фото: 9tv.co.il/news

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