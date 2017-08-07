На военной базе в Израиле рухнул вертолет, есть жертвы

Причины аварии уже расследуются.
"Один из пилотов самолета погиб, второй получил ранения", — говорится в сообщении WashingtonPost.
Военные идентифицировали личность погибшего пилота: им оказался 43-летний майор Дэвид Зоар. Второй пилот был эвакуирован в больницу.
Местніе СМИ отмечают, что до падения экипаж вертолета, возвращаясь с вылета, сообщал о технической неполадке. Между этим сообщением и падением прошло несколько минут, пишет 9tv.co.il.
Возможно, причиной аварии стала трещина в заднем винте, характерная для машин этой модели. Из-за этой поломки все эскадрильи "Апачи" несколько месяцев назад были сняты с полетов. Этот тренировочный полет был первым по возвращению в строй и восстановлению боеспособности вертолетов данной модели.
Также отмечается, что причины аварии уже расследуются.
По предварительной информации военных, боевой вертолет разбился в результате несчастного случая. До его завершения командования ВВС ввело запрет на полеты всех военных вертолетов.
Напомним, на юго-востоке Турции в провинции Хяккари разбился военный вертолет. В результате крушения погибли двое солдат.
фото: 9tv.co.il/news