На военной базе в Израиле рухнул вертолет, есть жертвы

Причины аварии уже расследуются.

На юге Израиля на базе ВВС во время тренировочного полета разбился боевой вертолет, один пилот погиб, второй тяжело травмирован.

"Один из пилотов самолета погиб, второй получил ранения", — говорится в сообщении WashingtonPost.

Военные идентифицировали личность погибшего пилота: им оказался 43-летний майор Дэвид Зоар. Второй пилот был эвакуирован в больницу.

Местніе СМИ отмечают, что до падения экипаж вертолета, возвращаясь с вылета, сообщал о технической неполадке. Между этим сообщением и падением прошло несколько минут, пишет 9tv.co.il.

Возможно, причиной аварии стала трещина в заднем винте, характерная для машин этой модели. Из-за этой поломки все эскадрильи "Апачи" несколько месяцев назад были сняты с полетов. Этот тренировочный полет был первым по возвращению в строй и восстановлению боеспособности вертолетов данной модели.

Также отмечается, что причины аварии уже расследуются.

По предварительной информации военных, боевой вертолет разбился в результате несчастного случая. До его завершения командования ВВС ввело запрет на полеты всех военных вертолетов.

Напомним, на юго-востоке Турции в провинции Хяккари разбился военный вертолет. В результате крушения погибли двое солдат.

фото: 9tv.co.il/news