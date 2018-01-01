В Эмиратах Украина показала новый беспилотник, фото

Дрон запускается с помощью катапульты, он может пролететь десятки километров.

Украинское госпредприятие в ОАЭ продемонстрировало новый беспилотник Скриншот с defence-blog.com

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби на выставке UMEX (Unmanned Systems Exhibition and Conference) 2018 украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" показало новый беспилотный боевой комплекс — RAM UA.

Летательный аппарат запускается с помощью катапульты, он может находиться в воздухе до 40 минут, пишет Defence Blog.

По его данным, новинка относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас парит над заданной плоскостью на протяжении определенного времени в поисках цели и атакует ее в случае обнаружения.

Длина беспилотника составляет 1,8 метра, крыльев — 2,3 метра, его максимальный вес — 8 килограммов. Максимальная дальность полета дрона — 30 километров.

Украинское госпредприятие в ОАЭ продемонстрировало новый беспилотник Скриншот с defence-blog.com

Напомним, в начале ноября 2017 года в Киевской области прошли испытания нового украинского боевого беспилотника, произведенного госпредприятием "Антонов", аппарат называется "Горлица".