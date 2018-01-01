На высылку дипломатов из Великобритании МИД РФ пригрозил в ответ

Ответ Москвы не заставит себя долго ждать, заявили в РФ.

Москва пообещала, что ответные меры на объявленные Лондоном шаги по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать.

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", — говорится в заявлении МИД РФ.

По мнению ведомства, "пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию".

Напомним, сегодняшнее заседание британского парламента спровоцировало дипломатический скандал в России. Российский телеграм-канал не только дал неправильный перевод тезиса, но и приписал авторство британскому премьеру. Фейк подхватили российские СМИ. Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, не разобравшись в вопросе, поспешила весьма жестко отреагировать на якобы "попрание профессиональной чести" своего шефа.

Ранее Захарова, комментируя британский ультиматум, заявила, что с ядерным государством нельзя разговаривать на языке ультиматумов. По словам Захаровой, в британском МИД работают некомпетентные сотрудники, которые не владеют информацией, поэтому способны только пугать.

Как сообщалось, власти Великобританию вышлют 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.