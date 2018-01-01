На Западе единственный авианосец РФ признали одним из худших в истории

Кроме "Адмирала Кузнецова" в "антирейтинг" попали еще пять кораблей такого типа.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" twitter.com/defencehq

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов " является одним из пяти худших в истории.

Соответствующий "антирейтинг" составили и опубликовали журналисты западного издания The National Interest.

Согласно их данным, несмотря на невысокое качество постройки и плохое обслуживание, авианосец "старается оставаться на плаву и еще должен внести весомый военный вклад в обеспечение безопасности России".

По мнению западных журналистов, в военном бюджете РФ попросту нет необходимых на модернизацию судна средств.

В "антирейтинг" также попали британский авианосец Eagle, спущенный на воду в 1918 году, французский Bearn (1920 год), японский Kaga (1921 год) и американский Ranger (1934 год).

Как считают западные эксперты, страны которым принадлежали эти четыре авианосца, сделали соответствующие выводы и постарались в дальнейшем избегать повторения ошибок, в то время как "Адмирал Кузнецов" все еще служит и так и не "произвел должного потомства".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании назвали единственный российский авианосец "кораблем позора".