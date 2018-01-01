На Жириновского напали в центре Москвы. Видео

Суд арестовал нападавшего на 14 суток.

Владимир Жириновский УНИАН

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского облили пивом на улице Никольской в центре Москвы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером 15 июля, после закрытия чемпионата мира по футболу-2018. Очевидцы сняли реакцию политика на видео.

На записи видно, как Жириновского обливают пивом, после чего парня задерживают полицейские и подводят к политику. Со словами "Правильно, правильно, давайте его" политик наносит тому два удара рукой по голове. Один из телохранителей схватил парня за волосы и выволок в сторону полицейских, которые уже надели на него наручники.

Задержанный - 27-летний Глеб Струнников, журналист независимого интернет-издания, существующего на пожертвования читателей.

Позже суд арестовал Струнникова на 14 суток за мелкое хулиганство. "Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили о сборе фактов причастности депутатов Госдумы России к материально-техническому обеспечению самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г. Москвы, в марте - июня 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной В. Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещения соответствующих объявлений на сайтах партии и открытия пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - сообщили в пресс-служба ГПУ.

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