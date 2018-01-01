"Начните с Харькова". Одиозный писатель призвал россиян захватить часть Украины

Некогда пламенный борец с российскими властями превратился теперь в их активного сторонника и даже советчика.

Эдуард Лимонов УНИАН

Скандально известный российский писатель и политик (бывший лидер "Национал-большевистской партии") Эдуард Лимонов призвал власти РФ к захвату тех территорий Украины, где большинство граждан являются русскоязычными.

Свой призыв одиозный литератор опубликовал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова", − написал Лимонов.

Кроме того, он также дал "ценный совет" руководству России по крупной среднеазиатской стране − Казахстану.

"Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам восток", - подытожил Лимонов.

Напомним, ранее Лимонов предлагал провести референдум по вводу российских войск на территорию, контролируемую боевиками "ДНР".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram