Над торговым центром в Канаде столкнулись два самолета, есть жертвы и пострадавшие

По словам правоохранителей, один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой — упал на автомобильную стоянку.

montrealgazette.com В Канаде над торговым центром в Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще три человек пострадали.

Об этом пишет местное издание Мontrealgazette, сообщает телеканал 24.

Инцидент произошел над торговым центром "Promenades Saint-Bruno" в восточной части города.

По словам правоохранителей, один из воздушных судов врезался в крышу торгового центра, другой самолет упал на автомобильную стоянку.

Один из пилотов погиб, другого госпитализировали. Еще двое раненых людей — случайные прохожие, которые находились возле торгового центра в момент инцидента. Они получили незначительные повреждения и шок.

Министр здравоохранения Квебека Мартин Кету выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил тех, кто оказал первую помощь раненым на месте инцидента.

Напомним, 21 февраля, недалеко от австралийского города Мельбурн легкомоторный самолет протаранил торговый центр, на борту находились пять человек, все они погибли.

фото; видео: montrealgazette.com; Tmz Videos; The 4K Guy - Fire / Police / EMS; montreal.ctvnews.ca