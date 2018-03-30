"Надо было погибать с детьми". Пожарный рассказал подробности трагедии в Кемерово

Странным и непонятным было очень сильное распространение огня.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" Открытые источники

Один из кемеровских пожарных на условиях анонимности рассказал подробности трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня" , в результате которого погибло не менее 64 человек.

"Вопросов к "Зимней вишне" много. Странным и непонятным для меня было очень сильное распространение, какое-то сумасшедшее просто. Я не видел, чтобы вот так поролон горел. Может, он чем-то был пропитан. От искры такого распространения не могло быть просто физически. Поролон дыма дает много, да. Но почему так вспыхнуло? Это уже экспертиза установит", — заявил пожарный в комментарии "Лента.ру".

Он также отметил, что с подобной ситуацией не сталкивался никогда.

"Да и никто из моих коллег тоже. Столько детей погибло! Мой отец — горноспасатель. Он материл тех, кто туда прибыли первыми... Я с ним говорил, не оправдываясь, просто обсуждали обстоятельства. Несправедливо же во всем крайними делать пожарных, всех подряд. Он сказал лишь, что надо было погибать там... с детьми", — говорит пожарный.

Напомним, ранее сообщалось, что торговый центр "Зимняя Вишня" в Кемерово загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.