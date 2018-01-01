"Надоели журналисты-г**ноеды". Собчак прокомментировала информацию о ее визите в Крым

Экс-кандидат в президенты РФ отметила, что давно запрашивала разрешение на въезд на полуостров.

Ксения Собчак сообщила, что сейчас не собирается в Крым instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак утверждает, что она сейчас не собирается в захваченный страной Крым.

Запрашивала давно разрешение на въезд на полуостров для агитации, написала политик на своей странице в Instagram.

По словам ведущей, ей "надоели журналисты-г**ноеды и анонимные каналы", которые пытаются вовлечь ее в "собственный бред".

"… в принципе не исключаю для себя законного (!) попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь…", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что 28 апреля Ксения Собчак прибудет в Крым со стороны материковой Украины для участия в бизнес-тренинге. Источник утверждал, что по плану 27–28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на админграницу с полуостровом.

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