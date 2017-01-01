"Надуманный предлог". В Москве отреагировали на новые санкции США

В РФ назвали российское вторжение в Украину "надуманным предлогом" для расширения санкций США.

В МИД РФ назвали российское вторжение в Украину "надуманным предлогом" для расширения санкций против России со стороны США , а также заявили, что оставляют за собой "право на ответ".

Об этом говориться в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов", — заявили в МИД РФ.

Отмечается, что, если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, то "это их право, как мы оставляем за собой право на ответ".

"Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны в Украине", — заявили российские дипломаты.

Напомним, 26 января США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине. В частности, в список включили 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", ОАО "Силовые машины" и "Технопромэкспортом". Также под санкции попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины. Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Также в Минфине США пояснили, что санкции были применены в отношении "11 украинских сепаратистов" (список E. O. 13660).

В качестве "сепаратистов" в американском списке E. O. 13660 были обозначены "министр информации ДНР" Игорь Антипов, "министр промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский, "министр финансов" Екатерина Матющенко, "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, "министр госбезопасности ДНР" Владимир Павленко, "министр юстиции ДНР" Елена Радомская, "министр налогов и доходов ДНР" Александр Тимофеев, и.о. "министра экономического развития ЛНР" Елена Костенко, "министр труда и социальной политики ЛНР" Светлана Малахова, и и.о. "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" Павел Мальгин.

В Посольстве США в Украине заявили, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, чтобы вынудить Кремль выполнять обязательства России по Минским соглашениям и прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, ранее в России сравнили новые санкции США с "объявлением войны".