Наемник "Вагнера", выживший после обстрела в Сирии, рассказал подробности операции

Российский наемник из Москвы утверждает, что пошел воевать из-за "скука на гражданке".

Вертолет AH-64 Apache, который, по словам представителя Пентагона, участвовал в отражении атаки на позиции "Сирийских демократических сил". radiosvoboda.org

Российский наемник из ЧВК "Вагнер", который был участником столкновения в Сирии и выжил после авиаудара коалиции возле Дейр-эз-Зору, рассказал о потерях и признался, что воевал также на Донбассе.

Боевик называет себя военным инструктором и готов дальше воевать в Сирии за хорошие деньги.

Он также уверен, что "вагнеровцы" будут легализованы: "Донбасс и Сирия – полигон".

Российский наемник из Москвы утверждает, что пошел воевать из-за "скука на гражданке".

Предлагаем вниманию читателей расшифровку разговора журналиста "Радио Свобода".

"По нам отработали из всего, что было. Мы ехали в три роты завод захватывать. В первой 200 потерь, двухсотых, я там с Митяем разговаривал. Во второй около 20, я ..… (не знаю), там наших нет. В нашей – 75. Это …… (ужас), c 14 года таких потерь не было. Я говорю, нас сдали. Если не пацаны с арбатского военного (Минобороны и Генштаба), то местные, 100%. У них было все. Были ПЗРК. Поставили им просто в ……….. (огромных) масштабах. Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали). Ночь, темно, у нас два сраных ДШК (пулемет Дягтерева – Шпагина крупнокалиберный. – Прим. РС). Что мы сделаем? …… (полный кошмар), короче!"

Журналистам удалось связаться с мужчиной и задать ему несколько вопросов.

– Сколько вам лет? Вы являетесь кадровым военным, наемником? Как бы сами описали свою профессию и послужной список?

– Под 30. Наемник. Учу, стреляю, стараюсь не сдохнуть, получаю деньги.

– Как и когда вы попали в Сирию?

– Скучно на гражданке, плюс много платят.

– Эта ваша первая командировка в эту страну?

– Нет, не первая.

– Проходили ли вы подготовку в Молькино (база ГРУ, на которой тренируются перед отправкой в Сирию "вагнеровцы")?

– Нет, с моим послужным списком и рекомендациями ограничились собеседованием и медосмотром.

– Были ли вы на Донбассе?

– Да, был в 14–15 годах, в качестве инструктора, как и большинство наших, учил местных воевать, хотя, когда совсем …… начинался, раз пять и на передовую недели на две выезжали.

– Расскажите о событиях 7 февраля. Как готовилось наступление на завод?

– Дословно: "Видишь воооон там …… (объект)? Едешь туда, валишь 100–200 чуркобесов, докладываешь в штаб".

– Действительно ли Министерство обороны было не в курсе ваших планов?

– Я командир отделения, мне ставят тактическую задачу, и я в душе ….. (не хочу знать), кто из московских ……. (уничижительное обозначение геев) что-то знал.

– Сколько всего человек должны были участвовать в этой операции?

– Не … (не знаю).

– А сколько из них русских?

– Почти все.

– Вам обещали прикрытие со стороны ПВО?

– Прикрытие ПВО никто не обещал, но у местных ……. (отождествление человека с животным) оно было, пока мы стояли на ПВД (пункт временной дислокации), каждый ….. божий день они фоткались с этими ……. (чертовыми) "Иглами".

– Как развивалось ваше наступление? В какой момент что-то пошло не так?

– Как развивалось, так и деградировало. Основная группа сняла пару "секретов", примерно с километра по ним открыли огонь из стрелкового оружия и минометов. Моя группа обходила завод с фланга. …… (кошмар) начался, когда основняк подошел к заводу примерно на 400–500 метров – по ним ……. (ударили) ствольной артиллерией. После обстрела начало темнеть. Так как с ночниками (приборы ночного видения) полный …… (кошмар), а штурмовать вслепую желающих не было, приняли решение продолжить штурм. Причем около половины группы "ленточки" (на военном жаргоне – колонны) еще только подъезжало к месту боя, они должны были сменить нас, когда мы захватим завод. И тут внезапно ….., прилетели вертушки. Пара ……. (обстреливала) ближайших к заводу, пара отработала ленточку. По итогу машин нет, ……… (стремительно покидать место боя) не на чем, а эти …… в тир с тепловизором играют. Причем подолгу зависали на одном месте: натурально знали, что у нас из ПВО – голый …, и то один на троих.

– Вы знали заранее, что это за завод?

– Что это за завод и чей в душе не … (не знаю), знаю только, что нефтеперерабатывающий.

– Вы считаете, что вас кто-то мог сдать? Кто?

– Сдать могли местные …….. (отождествление человека с животным), специально, не специально, но противник точно знал, что ПВО у ударной группы нет.

– Вы знали, что с той стороны есть американские военные?

– Нет. Считали, что поедем очередных ……. (отождествление человека с животным) гандошить. Думаю, командование было того же мнения.

– Как бы вы оценили количество погибших и раненых?

– Убитых 200–250, раненых примерно столько же.

– Почему тогда нет шквальной волны сообщений от родственников в соцсетях? Этих сообщений сейчас столько же, сколько бывало, когда погибали 10–20 "вагнеровцев".

– Честно говоря, немного не до мониторинга соцсетей было, но могу предположить вот что: [у кого-то] нет родственников, [кому-то] заплатили – часто это решает, [кого-то] запугали.

– Сколько было колонн? Каково в них было соотношение сирийцы/русские?

– Колонн было две, плюс артиллерия, плюс маневренные группы. Соотношение сирийцев к русским – примерно 30 на 70.

– Удалось ли вам забрать раненых и убитых с поля боя?

– 300-х (раненых) выносили сами. 200-е – похоронка (похоронная команда).

– Встречали ли вы в Сирии бойцов, о гибели которых в этом бою сейчас сообщают СМИ?

– Из опубликованных я никого лично не знаю, проскакивал пару раз в эфире позывной Кадет (Алексей Шихов из Нижнего Новгорода). Типа: "– Есть инфа по Кадету и Изиде? – Выбыли". Но что это за люди, реальные ли ФИО и т. д., не знаю.

– Имел ли сам Вагнер отношение к планированию операции? Встречали ли вы его в Сирии?

– Уткина (настоящая фамилия Вагнера) за все время так ни разу и не видел, но насколько я знаю, последние год-полтора он крайне успешно штурмует карьерную лестницу в столице нашей родины.

– Как вы думаете, сможет ли ЧВК "Вагнера" оправиться от понесенных потерь? Ослабеет ли поток желающих воевать в Сирии в качестве наемников?

– Поток желающих ослабеет? Спасибо, поржал. За такие бабки у нас три желающих на место и поток не думает слабеть.

– Собираетесь ли вы теперь вернуться домой?

– ….. (зачем)? Смерть – издержки профессии. От говночиста несет говном, а мы сдохнуть можем в любой момент. Работа нескучная и платят неплохо.

– Считаете ли вы, что ЧВК должны быть легализованы в России?

– Они и будут [легализованы]. Донбасс и Сирия – полигон.

– Должно ли Минобороны признать потери в рядах "вагнеровцев"?

– ….. (зачем)? В этом и есть суть ЧВК – что у нас, что в США, что в …… Уганде. Есть веселые парни, которым ты платишь деньги и не отчитываешься про очередное "вашипатери" и "вытаместь". В этом и есть суть ЧВК: ты ни за что не отчитываешься и ничего не признаёшь.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.