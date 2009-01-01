Наемники Путина. Западные СМИ рассказали о подготовке солдат для частной военной компании РФ

База подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в Краснодарском крае. До украинского Донецка отсюда около 500 километров.

Российские наемники, иллюстрация Facebook Дмитрия Снегирева

Принятые недавно изменения в Законе о воинской службе позволяют использование российских наемников во всем мире и легализуют деятельность ЧВК. 9 января 2017 года закон вступил в силу.

Об этом идет речь в расследовании немецкого издания ZEIT ONLINE, пишет "Цензор. НЕТ".

ZEIT ONLINE пишет, что база подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в Краснодарском крае. До украинского Донецка отсюда около 500 километров, до российского курорта Сочи — около 250 километров. В 2015 году на полигоне в Молькино прошла модернизация, на которую было потрачено более 50 млн. рублей. Официально в Молькино дислоцируются три воинских подразделения: 1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853), 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532), а также 243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

"Один из бывших сотрудников российской ЧВК Moran Security Group позже основал собственную ЧВК, которую называют "Группа Вагнера". Речь идет о Дмитрии Уткине — он же Вагнер. Уткин служил в спецназе ГРУ, после увольнения работал по контракту с Moran Security Group, охранял суда в опасных районах от пиратских нападений. После увольнения осенью 2013 года в составе около 250 "контракторов" находился в Сирии. Спустя полгода после сирийской поездки создал так называемую "Группу Вагнера", которая участвовала в боевых действиях на востоке Украины и позже в Сирии. В декабре 2016 года Уткин появляется даже на приеме по случаю Дня героев Отечества в Кремле. Среди приглашенных героев Советского Союза и России, Уткин был одним из немногих гостей, кто таких высоких заслуг не имел. Факт, что Уткина все-таки пригласили на торжество, может указывать на то, что бойцы ЧВК Вагнера выполняли важные операции в Сирии для российской армии. Иванов говорит, что ЧВК Вагнера набирает бойцов в Молькино", — говорится в статье.

Те, кто пытался попасть в ЧВК, сообщили в разговоре с ZEIT ONLINE, что вступительные испытания достаточно легкие. Все желающие должны выполнить несложные нормативы по физической подготовке: отжимания, подтягивания, бег сто метров и три километра, тест Купера и огневую подготовку. Тот, кто смог все сдать, остается на базе проходить подготовку, которая обычно длится два месяца.

Вербовка и полигон в Молькино вызывают вопросы. Для каких боевых заданий ищут российских наемников? Каким образом сотрудничают военные части, которые дислоцируются в Молькино, с ЧВК Вагнера? И почему вообще был изменен закон "О воинской обязанности и военной службе"? Пресс-служба российского Министерства обороны не ответила на запрос ZEIT ONLINE. Объяснение по легализации наемничества можно было бы увидеть в специфических связях внешней и внутренней политики российского президента.

"С тех пор, как Владимир Путин пришел к власти, он поддерживал ее с помощью войн. Сначала Вторая чеченская война, в 2008 — война с Грузией, потом Украина и с 2015 — участие в войне в Сирии. Все военные действия, независимо оттого, начинались ли они по российской инициативе или нет, Путин использовал для внутриполитического рейтинга... Когда страна участвует в войне, то проблемы вроде коррупции уже не кажутся такими существенными. Все это также могло бы сыграть важную роль, если за границей возникнут новые конфликты при участии России", — отмечают авторы.

"Однако не все так просто. Первая загвоздка связана с людьми. Сейчас для Путина проблематично найти достаточно людей для полноценного ведения боевых действий, считает Штефан Майстер, эксперт по России из Немецкого общества внешней политики. По его словам, Россия на данный момент участвует в двух конфликтах в Сирии и в Украине, что требует множество солдат и вооружения. Даже если учитывать, что с 2008 года войска были модернизированы, их ресурсы не безграничны. Майстер считает вполне вероятным, что в 2017 году Россия вступит в новые военные конфликты — вдобавок к уже существующим. Прежде всего, с точки зрения развязанной Дональдом Трампом борьбы с международным терроризмом новые бригады наемников могут помочь в этом процессе, говорит он. С наемниками заключают другой контракт, чем с солдатами-срочниками, ведь их будут нанимать частные военные компании. По словам Майстера, так будет легче предотвратить получение общественностью доступа к этой информации. Особенно часто эта проблема возникала в Украине, когда правительству приходилось объяснять, почему среди убитых "добровольцев" оказывались российские военные. Если же погибает боец ЧВК, то Минобороны легко может оспорить свою причастность", — говорится в материале.

"Помимо Сирии, Украины и нестабильных регионов вроде Ливии, Россия может в 2017 году вмешаться и в конфликт в Афганистане. Но негативный образ, который связан в российском обществе с потерями в Афганистане, сидит глубоко. Как говорит Майстер, этот образ сравним с "вьетнамской травмой" США. Сегодня даже при поддержке пропагандистской машины не удастся склонить российское население к участию в наземной операции в Афганистане.

В материале говорится, что большинству претендентов в ЧВК все равно, куда их отправят воевать. Самое главное — деньги. Сообщается, что расценки в ЧВК сегодня следующие: 50 тысяч рублей (от 700 евро — ред.) во время подготовки на базе, от 80 до 120 тысяч (от 1150 евро — ред.) "на выходе", кроме того премии. По русским меркам, это большие деньги. "Танк сжег — получил денюжку. Понял? Какую-нибудь огневую точку забил, еще денег получил, если командир подтвердил," — говорится в расследовании немецкого издания.

Напомним, ранее "Стрелок" рассказал, как тела наемников РФ в Сирии сжигают в крематориях.