Въезд авто в группу пешеходов в Барселоне: СМИ сообщили о 13 жертвах

Виновник трагедии якобы забаррикадировался в одном из ресторанов города.

Место происшествия Reuters

Полиция испанской Барселоны назвалав группу пешеходов в городе террористической атакой.

Об этом говорится в Twitter телеканала Sky News.

По данным радиостанции Cadena Ser, которая опирается на свои источники, в результате инцидента погибли 13 человек, пишет РИА Новости.

"Правоохранительные органы Каталонии подтвердили, что есть погибшие, однако их точное число неизвестно", — говорится в статье.

Виновник трагедии якобы забаррикадировался в одном из ресторанов Барселоны, очевидцы сказали, что он захватил заложников. Место происшествия было оцеплено полицейскими.

Ранее СМИ сообщили, что в центре Барселоны фургон въехал в группу пешеходов, пострадали люди, однако точное их количество было неизвестно. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: NBC News