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Въезд авто в группу пешеходов в Барселоне: СМИ сообщили о 13 жертвах

Сегодня, 20:28
Барселона,пешеходы,наезд,жертвы,авто < >
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1 / 4 Место происшествия (Reuters)

Виновник трагедии якобы забаррикадировался в одном из ресторанов города.

Барселона,пешеходы,наезд,жертвы,авто
Место происшествия Reuters
Полиция испанской Барселоны назвала въезд автомобиля в группу пешеходов в городе террористической атакой.

Об этом говорится в Twitter телеканала Sky News.

По данным радиостанции Cadena Ser, которая опирается на свои источники, в результате инцидента погибли 13 человек, пишет РИА Новости.

"Правоохранительные органы Каталонии подтвердили, что есть погибшие, однако их точное число неизвестно", — говорится в статье.

Виновник трагедии якобы забаррикадировался в одном из ресторанов Барселоны, очевидцы сказали, что он захватил заложников. Место происшествия было оцеплено полицейскими.

Ранее СМИ сообщили, что в центре Барселоны фургон въехал в группу пешеходов, пострадали люди, однако точное их количество было неизвестно. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: NBC News

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