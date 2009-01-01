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Наезд авто на толпу в Мельбурне: число жертв возросло, СМИ назвали имя водителя

Сегодня, 17:15

Злоумышленник якобы является греком, полиция по нему стреляла.

Мельбурн, авто, толпа
Место происшествия Reuters
Количество жертв наезда легкового авто на толпу пешеходов в австралийском Мельбурне возросло до четырех человек.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Associated Press.

По данным tanea.gr, которое опирается на австралийские СМИ, водитель был греком, а Прото тема пишет, что его зовут Джеймс Гаргасулас.

"… ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем", — выяснили журналисты.

Также они сообщили, что полиция открывала по нему огонь. "Сейчас он госпитализирован и находится под охраной, сотрудничает с властями", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Мельбурне в результате наезда авто на пешеходов погибли по меньшей мере три человека, а более 20 — получили ранения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Мельбурн, Австралия, толпа, пешеходы, наезд, авто, жертвы
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