Наезд авто на толпу в Мельбурне: число жертв возросло, СМИ назвали имя водителя

Злоумышленник якобы является греком, полиция по нему стреляла.

Место происшествия Reuters

Количество жертввозросло до четырех человек.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Associated Press.

По данным tanea.gr, которое опирается на австралийские СМИ, водитель был греком, а Прото тема пишет, что его зовут Джеймс Гаргасулас.

"… ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем", — выяснили журналисты.

Также они сообщили, что полиция открывала по нему огонь. "Сейчас он госпитализирован и находится под охраной, сотрудничает с властями", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Мельбурне в результате наезда авто на пешеходов погибли по меньшей мере три человека, а более 20 — получили ранения. Узнать больше об инциденте можно здесь.