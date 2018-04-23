Наезд фургона на толпу в Торонто: количество жертв резко возросло, фото и видео

Полиция воздерживается от комментариев относительно мотивов.
"Один человек под стражей, после инцидента с участием транспортного средства на улице Йонг", - сообщает в Twitter и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн.
Как передает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, "инцидент считается преднамеренным".
В полиции добавили, что расследование на месте инцидента будет длиться несколько дней, поэтому данный участок дороги будет перекрыт. Отмечается, то не будет работать на вход-выход также расположенная неподалеку станция метро.
Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. Позже полиция задержала водителя. О его личности и мотивах не сообщается.
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