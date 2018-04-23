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Наезд фургона на толпу в Торонто: количество жертв резко возросло, фото и видео

Сегодня, 01:00

Полиция воздерживается от комментариев относительно мотивов.

торонто
Полиция задержала подозреваемого Фото:CTVNews
Девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде фургона на пешеходов в канадском городе Торонто.

"Один человек под стражей, после инцидента с участием транспортного средства на улице Йонг", - сообщает в Twitter и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн.

Как передает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, "инцидент считается преднамеренным".

торонто
Жертвами наезда фургона стали девять человек Фото:CTVNews

В полиции добавили, что расследование на месте инцидента будет длиться несколько дней, поэтому данный участок дороги будет перекрыт. Отмечается, то не будет работать на вход-выход также расположенная неподалеку станция метро.

Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. Позже полиция задержала водителя. О его личности и мотивах не сообщается.

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Канада, Торонто, погибшие, пострадавшие, наезд, фургон, полиция
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