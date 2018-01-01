"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж многомиллиардный долларовый иск против "Газпрома".

В украинской компании требуют пересмотра тарифа на транзит за пятилетний срок.

В пятницу, 6 июля, компания " Нафтогаз Украины " подала исковое заявление в Арбитражный институт Торговой палаты шведской столицы, Стокгольма, − с требованием решить вопрос о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с российской корпорацией "Газпром".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы компании. По их словам, действующий контракт на транзит газа между украинской и российской сторонами предусматривает пересмотр тарифа – в случае, если на газовом рынке Европы происходят существенные изменения, а также тогда, когда тариф не отвечает среднеевропейскому уровню.

Также в "Нафтогазе Украины" заявили о том, что требуют через Торговую палату Стокгольма от "Газпрома" перерасчета с марта 2013-го и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за суда с "Нафтогазом" "Газпрому" пришлось "засветить" все свои английские активы.

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