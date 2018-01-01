"Нафтогаз" похвастался решением суда Лондона заморозить активы "Газпрома" в Англии

У "Газпрома" есть 48 часов, чтобы предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов в Англии.

Суд Британии заморозил активы "Газпрома".

"Нафтогазе" заявили, что 19 июня по ходатайству украинской газовой компании Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.

"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", — сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Данное ходатайство со стороны Украины было подано в британский суд для обеспечения выплаты российской компанией 2,6 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

По решению суда, у "Газпрома" есть 48 часов после получения решения суда на то, чтобы предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов, которые расположены в Англии или Уэльсе и стоят более 50 тысяч долларов.

В свою очередь "Нафтогаз" уведомил лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов газового монополиста России на территории Великобритании.

Ранее "Нафтогаз" сообщал об аресте голландских активов "Газпрома". Шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

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