"Наказание близко". Блогер объяснил, как дело Манафорта ударит по режиму Путина

России уже некуда падать в своей репутации, отметил Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Дело политтехнолога и экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта ударит по режиму президента России Владимира Путина, который осуществил атаку против самой важной основы американской демократии — института выборов.

Такое мнение высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович, сообщает "Апостроф".

По его словам, последствия таких обвинений для Российской Федерации будут достаточно серьезными, и путинскому режиму не удастся через это перешагнуть в среднесрочной перспективе.

"В международной политике и юриспруденции чрезвычайно редки случаи, когда персональные санкции вводятся против конкретных глав государств. И хотя совершенно очевидно, какие преступления совершил Путин, особенно за последние три с половиной года, даже при этих обстоятельствах персональные санкции против него введены не были. Я думаю, Путин встал на финишную прямую по зарабатыванию персональных санкций против него самого", — отметил Рабинович.

Он уточнил, что для России риски, скорее всего, в тайминге с уничтожением путинского режима.

"России уже некуда падать в своей репутации. Еще, наверное, года три назад было совершенно очевидно, что цивилизованные страны и их политическое руководство приняли решение заканчивать с режимом Путина, но они не знали, как это делать. Тем более, что режим Путина располагает ядерным арсеналом", — отметил блогер.

По словам Рабиновича, если посмотреть на историю введения санкций против режима Путина, то они были достаточно медленными.

"Я думаю, что скорость и глубина этих санкций также будут увеличиваться в геометрической прогрессии. До того времени, пока не произойдут какие-либо события, включая разные сценарии: дворцовый переворот, отстранение Путина от власти, какие-то уличные революции, какие-то неожиданные повороты во время так называемых президентских выборов. В любом случае давление на режим Путина будет увеличено реально в геометрической прогрессии", — подытожил он.

Напомним, ранее эксперт назвал зарождающуюся идеологию путинского режима.