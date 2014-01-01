Наказание за нарушение ракетного договора. Трамп поручил подготовить новые санкции против России

Чиновники США должны выполнить одно из положений закона об американском оборонном бюджете.

Дональд Трамп поручил чиновникам США подготовить доклад по введению санкций против РФ Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад по введению санкций в отношении Российской Федерации за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Американские чиновники должны выполнить одно из положений закона об оборонном бюджете Штатов на 2018 год, которое прописано в подразделе 1244(c), говорится на сайте Белого дома.

Подраздел документа называется "Доклад по плану введения дополнительных санкций против России", его должен был подготовить американский лидер.

Напомним, в 2014-м году США приняли решение ввести санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины и, их несколько раз продлевали. Штаты согласились ослабить ограничительные меры только после выполнения РФ Минских соглашений по Донбассу.

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