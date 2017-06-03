Наказание за ядерную и ракетную программу. Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Расширение ограничительных мер инициировала постоянный представитель США при Организации.

Совбез ООН, иллюстрация Официальный сайт ООН

В американском Нью-Йорке все члены Совета Безопасности ООН одобрили резолюцию по расширению(КНДР, Северная Корея) в ответ на ее ядерную и ракетную программу.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на Reuters.

В то же время агентство уточнило, что ограничительные меры теперь коснутся еще четырех юридических и 14 физических лица.

По мнению авторов резолюции, все они причастны к деятельности в интересах КНДР за рубежом. Им, в частности, будет запрещен въезд в другие страны, а их финансовые счета за границей будут заморожены.

Резолюция призывает Пхеньян к немедленному прекращению ракетных испытаний и тестирования своей ядерной системы. Также страны-участницы Организации договорились прилагать усилия для политико-дипломатического урегулирования напряженности на Корейском полуострове.

Инициатива принятия документа исходила от постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, она мотивировала необходимость введения новых санкций против Северной Кореи непрекращающимися запусками руководством государства баллистических ракет, которые запрещены резолюциями Совбеза.

Полный санкционный список опубликовала у себя в Twitter украинская миссия в ООН.

Рада Безпеки #ООН ухвалила резолюцію про накладення на #КНДР додаткових санкцій. Додано 14 фізичних та 4 юридичні особи. Список ⬇️ #UAinUNSC pic.twitter.com/lhATtFHuqB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 червня 2017 р.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что "не будет рад", если КНДР проведет новое ядерное испытание, а также отказался исключить возможный военный ответ своей страны на провокации республики.