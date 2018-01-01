"Нанотехнологии" в России. Ямы на дорогах заделали матрасами: фото

Насколько эффективен такой ремонт, покажет время.
Как сообщается, жители домов на площади Заставы устали от ям во дворе и на самые проблемные участки они положили матрасы, сообщает местное издание "Блокнот Воронежа".
Насколько эффективен такой ремонт, покажет время, однако воронежцы считают, что таким способом они показали ответственным лицам, где главные проблемы с дорогами.
По мнению воронежцев, с помощью матрасов можно указать и на другие проблемные места в городе. "Это нанотехнологии, а на самом деле теперь власти обратят внимание на эту дорогу", "Будем бороться с плохими дорогами с помощью матрасов", "Оригинально, главное, чтобы никто не уснул на них", "Вот это действительно разобрались с ямами, теперь у всех будет мягкая дорога", — пишут воронежцы в соцсетях.
Напомним, ранее в Омске яму на дороге заделали картошкой.