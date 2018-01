Нападение боевиков на отель в Кабуле: 35 погибших, более 100 человек спасены

По информации правоохранителей, погибли по меньшей мере 5 человек, 6 — получили ранения. Однако СМИ писали, что погибших может быть от 10 человек, пишет Deutsche Welle.

Силовики провели зачистку 5 этажей отеля и ликвидировали 4 нападающих.

Телеканал Tolo TV сообщил, что жертвами нападавших могли стать по меньшей мере 15 человек. Несколько человек взяты в заложники.

По словам очевидцев, атаковавшие гостиницу боевики подожгли ее. Полиция оцепила территорию вокруг здания. Сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

По информации местного МВД, спустя 13 часов все нападавшие были убиты. В результате погибли шесть гражданских лиц, в том числе одна иностранка. Еще семь человек получили ранения.

Между тем, телеканал 1TV Afghanistan в Twitter со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил. Что в Кабуле при атаке боевиков на Intercontinental Hotel убиты не менее 35 человек.

CRU killed 1 suicide bomber in kitchen area. Second floor on fire, operation ongoing, 35 casualties reported, security source tells 1TV