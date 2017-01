Нападение исламистов на отель в Сомали, погибли 14 человек, еще 20 — пострадали

Боевики проникли внутрь здания после того, как в ворота гостиницы врезался заминированный автомобиль.

В сомалийской столице Могадишо вооруженные боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" ворвались в отель Dayah.

В результате нападения погибли 14 человек, пострадали более 20 человек, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что боевики проникли внутрь здания после того, как в ворота гостиницы врезался заминированный автомобиль.

At least 14 killed in car bomb attack on Mogadishu hotel, police and witnesses tell dpa pic.twitter.com/PCE19bqtSm — dpa international (@dpa_intl) 25 січня 2017 р.

Местная полиция сообщает, что в момент нападения в отеле находились десятки человек, среди них могли быть члены парламента.

Боевики взяли на себя ответственность за нападение на отель в Могадишо.





VIDEO People close to destroyed Hotel Dayax in desperation to save what they can as nearby building cacthes fire. #Somalia pic.twitter.com/hlmqdeuTJi — Radio Dalsan (@DalsanFM) 25 січня 2017 р.





Стоит отметить члены группировки "Аш-Шабаб" не раз проводили подобные атаки. Так в июне 2016 года боевики ворвались в отель Nasa-Hablod в Могадишо и убили 14 человек.

Ранее экстремисты напали на отель Ambassador, в результате стрельбы погибли 15 человек, включая двух членов парламента, еще 20 — ранены.

фото; видео: ‏@DalsanFM