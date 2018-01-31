"Напряженность и изоляция". В РФ объяснили, как санкции Запада остановили путинские войска в Украине

О своем видении ситуации рассказал российский политик-оппозиционер Леонид Гозман.

Российские войска npr.org , примененный против Российской Федерации очень действенны и кремлевское окружение Путина отлично понимает данное положение вещей.

Такую информацию в интервью порталу "Апостроф" озвучил российский политик-оппозиционер Леонид Гозман.

"Руководство России очень устало от напряженности и изоляции. Они ищут такие пути (снятия санкций – ред.). К этому все относятся серьезно. К примеру, господин Андрей Костин, руководитель Внешторгбанка РФ, влиятельный и серьезный человек. И вдруг он говорит, что введение санкций будет равнозначно объявлению войны. Конечно, это не так, не станет Россия объявлять войну. Но мне кажется, что это свидетельствует о всей серьезности восприятия санкций в Кремле и российской элите в целом", - сказал он.

При этом он Гозман особо отметил, что ни евробюрократы, ни власти США не планируют ослаблять или отменять санкции всего лишь потому, что российская элита хочет снижения напряженности.

"Есть явный эффект от секторальных санкций. Они мне не нравятся, так как снижают качество жизни российских граждан, большинство из них ни в чем не виноваты. Нехорошо, когда люди платят за действия начальства. Что касается санкционных списков – они очень болезненные. Люди не могут пользоваться накопленным имуществом, которое у них есть на Западе. Они вынуждены отказаться от жизненных планов, которые у них были. Это резко повышает напряженность среди элиты", - высказал свое мнение Гозман.

Также политик считает, что именно благодаря санкциям в частности и жесткой позиции Запада вообще в Кремле не продолжили наступательные действия в конфликте на юго-востоке Украины.

"Очевидно, что план был не ограничиваться Донецком и Луганском, а захватить весь Юго-восток как минимум, а то и вовсе расчленить Украину пополам. Поэтому я считаю, что санкции очень эффективны", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее эксперт оценил вероятность нового сценария Путина по Украине.