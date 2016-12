Напряженный 2016-й. Победа Трампа, падение Алеппо, Brexit, теракты и авиакатастрофы

Итоги главных событий, происходивших в мире в напряженном 2016 году.

Уходящий 2016 год был насыщен резонансными политическими событиями в мире, а также трагедиями, унесшими где десятки, а где и сотни тысяч жизней.

"Главред" предлагает вспомнить о тех из них, которые привлекли внимание мирового сообщества больше всего: неожиданная победа на выборах в США "не того" кандидата; внезапная попытка Британии выйти из ЕС, обострение боевых действий в Сирии и теракты, ужасавшие своими масштабами.

Победа Дональда Трампа

8 ноября победу на президентских выборах в США неожиданно для всех одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Коллегия выборщиков предпочла его демократке Хиллари Клинтон. Эпатажный миллиардер вступит в должность президента самой могущественной страны мира 20 января.

Победа Трампа в президентской гонке заставила многих политиков изменить свои взгляды на происходящее в Соединенных Штатах. Избранный 45-й президент США, к которому критически относились не только представители истеблишмента, но и многие медиа, сумел эффективно мобилизовать своих избирателей из числа "маленьких американцев".

В ближайшие два месяца не будет недостатка в прогнозах относительно внешней политики США, поскольку приоритеты Трампа лежат в сфере политики внутренней. Однако радость в Москве и обеспокоенность в Брюсселе стали определяющими для развития отношений.

Что касается официального Киева, то Украине придется не только более реалистично воспринимать не только внешнеполитические реалии, но и обеспечивать необходимые преобразования, дабы не остаться один на один с агрессивной Россией.

Западные СМИ писали и о том, что главной опасностью для Украины от президентства Трампа может стать "принесение в жертву" интересов нашей страны в пользу улучшения отношений с Россией.

Однако, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломат Роман Безсмертный говорил, что после победы Трампа отношения между РФ и США обострятся.

Кроме того, западные СМИ отмечали, что после победы Трампа главной внешнеполитической целью президента России Владимира Путина на ближайшее время должен стать поиск конфликта с новоизбранным лидером США. Российские власти могут теперь остаться без "американского врага", которого годами обвиняли во всех проблемах россиян.

Brexit — выход Великобритании из Евросоюза

23 июня Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, где страна пребывала 43 года. За это радикальное решение отдали свой голос 52% участвовавших в референдуме. Практически никто не думал о возможности отрицательного ответа. Все были убеждены, что британцы останутся в Евросоюзе — и, прежде всего, сами организаторы плебисцита и сторонники выхода страны из ЕС.

Шокированный результатом референдума британский премьер Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым главой на правительства с 13 июля стала Тереза Мэй, занимавшая пост министра внутренних дел.

Итог референдума в Великобритании — четкий сигнал Брюсселю о неэффективности его политики в решении проблем, с которыми Европа столкнулась в последние годы: миграционный кризис, проблемы в еврозоне и страхи по поводу соседства с Россией, которую многие считают агрессором.

28 июня Европейский парламент проголосовал за резолюцию относительно путей продвижения вперед после Brexit, в которой призвал ускорить процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а сам ЕС сделать "лучше и более демократичным".

Призыв Европарламента к правительству Великобритании уважать демократическое решение народа, выраженное на референдуме, и ускорить процесс выхода страны из Евросоюза, вызван желанием европейских лидеров побыстрее достичь полной ясности политической ситуации.

В любом случае, процесс выхода может занять до двух лет: в ближайшее время Британия формально остается членом Евросоюза.

Референдум в Нидерландах по ассоциации Украина — ЕС

6 апреля 2016 года в Нидерландах прошел референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: "Вы за или против ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной?".

По итогам голосования: 61 % — против, 38,21 % — за, 1,69 % недействительных бюллетеней. Референдум таким образом был признан состоявшимся. Было принято решение отвергнуть ассоциацию Украины и ЕС.

15 декабря 2016 года на саммите Европейского союза было принято, по требованию Нидерландов, юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно решению, Соглашение об ассоциации не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в Союз и не обязывает предоставить этот статус Украине в будущем, не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи и не предусматривает права граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах-членах ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Нидерланды завершат процедуру ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС в январе 2017 года.

Война в Сирии. Падение Алеппо

Спустя четыре года боев силы президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС РФ и наемников из России, 13 декабря взяли под контроль крупнейший город Сирии — Алеппо. На момент штурма Алеппо в городе находилось около 80 тысяч человек, а всего за последний месяц там погибло примерно 800 человек.

До гражданской войны город был экономической столицей страны. Таким образом, режим Асада контролирует территорию, где живет примерно 60% населения. Этот момент уже назвали переломным в ходе войны в Сирии.

Западные СМИ писали о том, что, способствуя спасению сирийского режима, Владимир Путин стал распорядителем дипломатической игры, развернувшейся вокруг Сирии. Осталось лишь найти выход из этой войны.

Глава ООН Пан Ги Мун назвал самой большой неудачей Организации за прошедшие 10 лет неспособность добиться прекращения конфликта в Сирии, а нынешнюю ситуацию в Алеппо — адом. А в США обвинили Россию в геноциде сирийцев в Алеппо.

Крупнейшие теракты минувшего года

2016-й ознаменовался рядом масштабных терактов. Самые крупные из них произошли в Брюсселе, Ницце, Орландо, Турции и Берлине.

Серия терактов в Брюсселе

Так, утро 22 марта в Брюсселе началось с терактов. В аэропорту "Завентем" произошло два взрыва. Чуть позже на станции метро "Малбек" прогремел еще один. В результате устроенных смертниками терактов 35 человек погибли, более 340 получили ранения.

В Брюсселе не работали аэропорт, метро и общественный транспорт, была закрыта граница с Францией. В течение нескольких дней после терактов были задержаны трое подозреваемых в организации взрывов. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Стрельба в гей-клубе Орландо

В ночь на 12 июня в американском Орландо (Флорида) в результате стрельбы в гей-клубе Pulse погибли 50 человек, 53 получили ранения. Стрельбу открыл 29-летний Омар Матин. Сначала Матин стрелял возле клуба, а затем, после того как по нему начал стрелять полицейский, он забежал в клуб и продолжил стрельбу там, а затем захватил заложников. Нападавшего застрелили в ходе полицейской операции. Ответственность за произошедшее взял на себя ИГИЛ.

Теракт в Ницце

Празднование Дня взятия Бастилии 14 июля в Ницце обернулось жуткой трагедией. Поздним вечером тяжелая фура въехала в толпу гулявших по перекрытой набережной, и проехала два километра, а затем из грузовика открыли огонь по людям. Погибли 85 человек, более 300 получили ранения.

По словам одного из свидетелей, водитель грузовика специально вел машину так, чтобы задавить как можно больше людей.

Как выяснилось позже, за рулем грузовика был 31-летний выходец из Туниса, позже он был застрелен полицией.

VIDEO— The exact moment truck attack targets civilians in France's Nice, killing at least 73https://t.co/QrjkZKR5rL pic.twitter.com/lgkEu43T1o — DAILY SABAH (@DailySabah) 14 июля 2016 г.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", во Франции на три месяца после теракта продлили чрезвычайное положение, ранее введенное из-за терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Серия терактов в Турции

В Турции в этом году произошло несколько десятков терактов разных масштабов. Самые крупные из них были в Анкаре и Стамбуле.

13 марта произошел взрыв на автобусной остановке в центре Анкары. Взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек, еще 125 получили ранения.

Момент взрыва в Анкареpic.twitter.com/bpcfNoFGjT — Тот самый Мартин (@martin_camera) 13 марта 2016 г.

28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошли взрывы. В результате страшного теракта погиб 41 человек, пострадали 239. Жертвой взрывов стала гражданка Украины Лариса Цепакова. Еще один украинец был ранен.

Еще один крупный теракт произошел 21 августа во время свадьбы в Газиантепе на юге Турции — жертвами стали 50 человек, 94 пострадали.

Кроме терактов во время попытки государственного переворота в Турции погибли 208 человек, в том числе 145 гражданских лиц, 60 полицейских и трое военных.

Серия терактов в Багдаде

3 июля в столице Ирака — Багдаде произошел двойной теракт. Первый взрыв прогремел в центральном районе Аль-Каррада, недалеко от религиозного центра и магазинов (в шиитском районе) — там после захода солнца во время священного для мусульман месяца Рамадан было многолюдно.

Двойной теракт в Багдаде. Reuters

Нападение боевиков в Кветта

25 октября в пакистанском городе Кветта в результате нападения боевиков на общежитие полицейской академии погибли 60 и получили ранения, по меньшей мере, 122 новобранца.

Власти полагают, что за произошедшим стоит связанная с "Талибаном" группировка "Лашкар-е Джангви".

#WATCH Terror attack on police training academy in Quetta (Pak),at least 33 killed, several injured. 3 terrorists gunned down #QuettaAttack pic.twitter.com/pzS0Ltc728 — ANI (@ANI_news) 25 октября 2016 г.

Теракт в Буркина-Фасо

15 января 2016 года в Западной Африке в городе Буркина-Фасо возле отеля взорвались два автомобиля, затем группа вооруженных людей в масках атаковала здание.

Во время атаки на гостиницу погибли, по меньшей мере, 29 человек, еще 30 получили ранения. 176 человек удалось спасти.

Стоит также отметить, что в результате атаки террористов погибла семья украинцев с ребенком. По имеющейся информации погибшие граждане были выходцами из Харькова.

Теракт в Берлине на рождественской ярмарке.

19 декабря в Берлине произошел теракт с участием грузовика, который наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате чего 12 человек погибли еще 48 пострадали.

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Reuters

Подозреваемый в осуществлении данного теракта, был убит в Милан в ходе перестрелки.

Самые жуткие катастрофы 2016 года

Не обошлось в уходящем году и без авиакатастроф с многочисленными жертвами.

Крушение Boeing в Ростове-на-Дону

19 марта в Ростове-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai. На борту находились 62 человека, все они погибли. Среди жертв — 8 граждан Украины.

Крушение египетского Airbus в Средиземном море

Еще одна крупная авиакатастрофа произошла 19 мая. Самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir и совершавший рейс из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем. На борту были 66 пассажиров, среди них трое детей.

Крушение самолета в Колумбии

Масштабная авиакатастрофа произошла 29 ноября в Колумбии. Самолет Avro RJ-85 авиакомпании LAMIA, выполнявший рейс из боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, потерпел катастрофу в районе Ла-Уньон.

На борту находилось 77 человек (68 пассажиров и 9 членов экипажа). Самолет перевозил бразильскую футбольную команду "Шапекоэнсе", а также часть персонала клуба и журналистов. Погиб 71 человек. 6 человек получили травмы, но выжили. По предварительной версии, причиной катастрофы стала нехватка топлива.

Крушение Ту-154 над Черным морем

25 декабря в районе Сочи в Черное море упал Ту-154 минобороны РФ, на борту которого было 92 человека.

Авиалайнер начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет исчез с радаров спустя 20 минут после вылета из аэропорта.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля МО РФ им. Александрова, журналисты, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка. Версия теракта была исключена из списка основных. Приоритетной версией крушения является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.

Евровидение-2016

В столице Швеции прошел 61-й конкурс песни "Евровидение". Настоящим триумфатором на конкурсе стала представительница Украины Джамала, которая своим проникновенным выступлением и песней "1944" покорила публику и заняла первое место.

Олимпийские игры

В бразильском Рио-де-Жанейро 5—21 августа прошли летние Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное число стран (206) и было разыграно рекордное количество комплектов медалей (306). Доход от проведения Олимпиады составил 9 миллиардов долларов, реальные цифры пока не называют.

Сборная Украины по итогам завоевала одиннадцать медалей: две золотые, пять серебряных и четыре бронзовых. И это худший результат в истории участия украинской национальной команды в Олимпийских играх и по количеству медалей, и по их качеству.

Однако на высоте были наши паралимпийцы, которые установили 109 рекордов в трех видах спорта. 22 рекорда украинцев стали мировыми. Наши спортсмены добыли 41 золото, 37 серебряных наград и 39 бронзовых медалей и в общекомандном зачете стали третьими, уступив лишь Китаю и Великобритании. Это, к слову, лучший результат украинской сборной за время выступлений на всех предыдущих Паралимпиадах.

Паралимпийцы посвятили свою победу воинам АТО, которые защищают сейчас суверенитет Украины на востоке и некоторые из них возвращаются домой с инвалидностью.

Евро-2016

Во Франции с 10 июня по 10 июля проходил чемпионат Европы по футболу. Победителем стала сборная Португалии, причем впервые в своей истории. В финале она обыграла сборную Франции со счетом 1:0 в дополнительное время. При этом за все время евро португальцы выиграли всего один матч в основное время.

Сборная Украины по результатам отбора попала на Евро-2016, но покинула чемпионат после группового этапа. После проигрыша всех трех матчей — с Германией, Северной Ирландией и Польшей — мы оказались на последнем месте в своей группе.

