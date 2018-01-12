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"Нас там нет". У Путина сделали очередное "оригинальное" заявление о конфликте на Донбассе

Сегодня, 15:58

Позицию российских властей озвучил "путинский глашатай" Дмитрий Песков.

Российские власти продолжают настаивать, что вопрос о статусе террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" должен решаться исключительно между их представителями и официальным Киевом. Россия отказывается признать себя стороной конфликта.

Такую позицию Кремля в пятницу, 12 января, озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

"Что касается республик, то это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киевом, потому что именно республики и Киев являются сторонами конфликта. Еще раз повторяю: к сторонам конфликта Россия не относится", — заявил он.

Напомним, ранее политолог рассказал о дальнейших планах Кремля по поводу "ДНР".
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Украина, Россия, ЛНР, ДНР, Путин, Песков
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