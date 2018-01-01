На матче в Санкт-Петербурге фанаты вывесили скандальный баннер, посвященный пожару в Кемерово: фото

Фотографию в соцсети обнародовал журналист.
"Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — это контактный зоопарк", - такой текст был написан на плакате. Фотографию опубликовал в Twitter журналист "Чемпионат.com" Дмитрий Егоров.
Автор сообщает, что матч футболисты начали с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.
Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.