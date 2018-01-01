На матче в Санкт-Петербурге фанаты вывесили скандальный баннер, посвященный пожару в Кемерово: фото

Фотографию в соцсети обнародовал журналист.

Баннер на стадионе Фото: Twitter/Дмитрий Егоров

Болельщики сборной России по футболу на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге перед матчем с командой Франции вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — это контактный зоопарк", - такой текст был написан на плакате. Фотографию опубликовал в Twitter журналист "Чемпионат.com" Дмитрий Егоров.

Автор сообщает, что матч футболисты начали с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово.

Фото: Twitter/Дмитрий Егоров

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.