Нашел избранницу среди бетонных изваяний. В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица

Олуша по имени Найджел сделал свой вклад в расширение популяции на острове Мана.
В 2013 году Найджел стал первой за 40 лет особью олуши, поселившейся на острове Мана.
Для привлечения внимания птиц и увеличения популяции на острове были установлены 80 бетонных фигур олуш с встроенными динамиками на солнечных батареях, через которые воспроизводились голоса птиц. Однако Найджел оставался в одиночестве, пишет The Guardian.
Как рассказал сотрудник Департамента охраны природы Крис Белл, Найджел нашел себе избранницу среди бетонных изваяний и год за годом безответно ухаживал за ней и занимался обустройством гнезда.
Всего несколько недель назад к Найджелу, наконец, присоединились три олуши, но общего языка он с ними так и не нашел, предпочитая общаться с бетонными птицами.
По словам Белла, жизнь Найджела не прошла напрасно, так как олуши предпочитают выбирать места, где их сородичи уже гнездовались прежде, и, таким образом, одинокая птица сделала свой вклад в расширение популяции олуш на острове Мана.
Олуши — крупные морские птицы, они гнездятся колониями и обитают преимущественно на островах и побережьях Атлантического, Тихого и Индийского океанов.
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