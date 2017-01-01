Нашел избранницу среди бетонных изваяний. В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица

Олуша по имени Найджел сделал свой вклад в расширение популяции на острове Мана.

На острове Мана умер одинокий олуша по имени Найджел Скриншот

На необитаемом новозеландском острове Мана умер одинокий олуша по имени Найджел.

В 2013 году Найджел стал первой за 40 лет особью олуши, поселившейся на острове Мана.

Для привлечения внимания птиц и увеличения популяции на острове были установлены 80 бетонных фигур олуш с встроенными динамиками на солнечных батареях, через которые воспроизводились голоса птиц. Однако Найджел оставался в одиночестве, пишет The Guardian.

Как рассказал сотрудник Департамента охраны природы Крис Белл, Найджел нашел себе избранницу среди бетонных изваяний и год за годом безответно ухаживал за ней и занимался обустройством гнезда.

Всего несколько недель назад к Найджелу, наконец, присоединились три олуши, но общего языка он с ними так и не нашел, предпочитая общаться с бетонными птицами.

По словам Белла, жизнь Найджела не прошла напрасно, так как олуши предпочитают выбирать места, где их сородичи уже гнездовались прежде, и, таким образом, одинокая птица сделала свой вклад в расширение популяции олуш на острове Мана.

Олуши — крупные морские птицы, они гнездятся колониями и обитают преимущественно на островах и побережьях Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

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