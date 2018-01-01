"Наши право и обязанность". Израильский премьер объяснил авиаудары по Сирии

Позицию израильских властей Беньямин Нетаньяху озвучил через соцсеть Facebook.

премьер-министр Беньямин Нетаньяху Reuters

Израильские власти расценивают вторжение иранского дрона-беспилотника на территорию страны как нарушение суверенитета.

Именно поэтому Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сбили данное устройство и нанесли ракетно-бомбовый удар по командному пункту, с которого он был запущен, сообщается в заявлении израильского премьера Беньямина Нетаньяху, опубликованном в соцсети Facebook.

"Это наше право и наша обязанность, мы и впредь будем защищать себя по мере необходимости. Пусть никто не тешит себя иллюзиями по этому поводу", - говорится в тексте.

Нетаньяху также сообщил о том, что проинформировал об инциденте государственного секретаря США и главу Госдепа Рекса Тиллерсона и президента РФ Владимира Путина.

"Израиль хочет мира, но мы продолжим защищать себя от любых нападений и решительно действовать против любых попыток Ирана установить свое военное присутствие в Сирии или где-либо еще, направленное против нас", - добавил израильский премьер.

Напомним, в субботу, 10 февраля израильские самолеты перехватили над территорией страны иранский беспилотник и нанесли удары по "иранским целям в Сирии". В ответ на это военнослужащие сирийской системы ПВО сбили израильский истребитель модели F-16.