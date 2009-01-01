Наследница СССР. В Польше хотят потребовать от России военные репарации

Россия является "законным наследником советской России", заявил Ян Мосиньский.

В Польше хотят потребовать от России военные репарации svoboda.org

Депутат польского Сейма Ян Мосиньский заявил, что Польша в праве требовать от России как наследницы СССР выплату военных репараций, предусмотренных "рижским миром", заключенным в 1921 году.

Об этом идет речь в сообщении "Польского радио".

По словам Мосиньского, польская сторона, желая добиться репараций за ущерб, нанесенный в результате Второй мировой войны от Германии, имеет право требовать аналогичные выплаты и от России, которые так и не были получены по окончанию Советско-польской войны в 1921 году. На тот момент Советский Союз согласно Рижскому договору должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом.

"Россия является "законным наследником советской России" и должна задуматься о том, что делать с Рижским договором", — заявил польский депутат.

Его поддержал и замминистра юстиции Польши Патрик Який, утверждая, что Россия, как и Германия, должна понести ответственность за то, что сделала с Польшей.

Рижский договор между Польшей и Советским Союзом был подписан 18 марта 1921 года и ознаменовал окончание советско-польской войны. Согласно договору, СССР должен был выплатить Польше 30 млн руб. золотом за ее вклад в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущество на сумму 18 млн руб.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Напомним, ранее в Польше рассказали о последствиях потакания империализму РФ.