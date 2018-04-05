Насте Рыбке предъявили обвинения

Если ее признают виновной, ей грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Настю Рыбку обвинили в проституции. Instagram

Настю Рыбку (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) обвиняют в занятиях проституцией.

Начальник полицейского участка Паттайи полковник Апичай Кробпетч заявил, что обвинения были предъявлены после того, как появились необходимые улики, пишет CNN. По его словам, лицо, которое он отказался назвать, предоставил достаточно сильные доказательства, чтобы власти смогли обвинить Рыбку в организации сексуальной деятельности за деньги.

Если ее признают виновной, ей грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Кроме того, Рыбка должна будет оплатить штраф в размере до 40 000 бат (1280 долларов).

При этом Рыбка еще не предстала в суде по обвинению. Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела назначен на 17 апреля.

Ранее Настю Рыбку обвинили в изнасиловании. Обвинения поданы против одного насильника и его сообщников.

Рыбка, арестованная в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что располагает важной информацией, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

В ФБР попытались встретиться с Рыбкой, однако власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.