"Настоящее чудовище". В Совбезе ООН обвинили Россию в химической атаке в Сирии

Расследования ООН обнаружили применение зарина и хлора в Сирии.
"Только настоящее чудовище могло сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы спасти людей от химической атаки. У этого чудовища нет совести и его не шокируют даже фотографии пострадавших детей. Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стыдится этих фотографий", — сказала Хейли.
По ее словам, в Сирии находятся военные Ирана и России, а власти России без сомнения спонсируют режим Башара Асада.
"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость восторжествовала. Этот момент войдет в историю как тот, когда Совбез ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", — подчеркнула постпред США при ООН.
В то же время постоянные представители Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатр и Карен Пирс также возложили ответственность за недавнюю химическую атаку в Сирии на Россию и Иран.
"Военные силы России как наземные, так и воздушные, находятся в Восточной Гуте. И в недавней химической атаке в Думе Россия приняла непосредственное участие", — сказал Делатр.
Он напомнил, что совместный механизм расследования ООН и ОЗХО ранее уже обнаружил применение зарина и хлора "как минимум в четырех случаях".
"Великобритания поддерживает заявления представителей Франции и США, что ответственность за кровавые события и использование химического оружия лежит на партнерах Сирии в России и Иране. Россия, в частности в рамках ООН, пытается совершить раскол запада и востока, позиционируя себя как жертву", — сказала Пирс.
Постпред Великобритании назвала сочувствия России жителям Сирии "крокодильими слезами".
Администрация президента США также возложила на Москву ответственность за продолжение химической программы Сирии, заявила в ходе брифинга 9 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
Она добавила, что президент Трамп и члены его команды по вопросам национальной безопасности проводят консультации с союзниками США по поводу ответа на происходящее в Сирии, сообщает "Голос Америки".
"Мы призываем все международное сообщество поделиться информацией, относящейся к атаке с тем, чтобы привлечь к ответственности виновников и тех, кто их поддерживает. Мы также призываем сирийский режим и Россию допустить международную медицинскую помощь и наблюдателей к месту атаки", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Президент Трамп уверен, что за атакой стоит Россия, отметила Сара Хакаби Сандерс.
Напомним, накануне Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с массовой гибелью людей в результате недавней химической атаки в Думе (Сирия).