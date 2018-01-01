"Настоящее чудовище". В Совбезе ООН обвинили Россию в химической атаке в Сирии

Расследования ООН обнаружили применение зарина и хлора в Сирии.

РФ обвинили в использовании химоружия в Сирии Reuters

Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии , в том числе во время недавней химатаки в сирийском городе Дума, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН.

"Только настоящее чудовище могло сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы спасти людей от химической атаки. У этого чудовища нет совести и его не шокируют даже фотографии пострадавших детей. Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стыдится этих фотографий", — сказала Хейли.

По ее словам, в Сирии находятся военные Ирана и России, а власти России без сомнения спонсируют режим Башара Асада.

"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость восторжествовала. Этот момент войдет в историю как тот, когда Совбез ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", — подчеркнула постпред США при ООН.

В то же время постоянные представители Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатр и Карен Пирс также возложили ответственность за недавнюю химическую атаку в Сирии на Россию и Иран.

"Военные силы России как наземные, так и воздушные, находятся в Восточной Гуте. И в недавней химической атаке в Думе Россия приняла непосредственное участие", — сказал Делатр.

Он напомнил, что совместный механизм расследования ООН и ОЗХО ранее уже обнаружил применение зарина и хлора "как минимум в четырех случаях".

"Великобритания поддерживает заявления представителей Франции и США, что ответственность за кровавые события и использование химического оружия лежит на партнерах Сирии в России и Иране. Россия, в частности в рамках ООН, пытается совершить раскол запада и востока, позиционируя себя как жертву", — сказала Пирс.

Постпред Великобритании назвала сочувствия России жителям Сирии "крокодильими слезами".

Администрация президента США также возложила на Москву ответственность за продолжение химической программы Сирии, заявила в ходе брифинга 9 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Она добавила, что президент Трамп и члены его команды по вопросам национальной безопасности проводят консультации с союзниками США по поводу ответа на происходящее в Сирии, сообщает "Голос Америки".

"Мы призываем все международное сообщество поделиться информацией, относящейся к атаке с тем, чтобы привлечь к ответственности виновников и тех, кто их поддерживает. Мы также призываем сирийский режим и Россию допустить международную медицинскую помощь и наблюдателей к месту атаки", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Президент Трамп уверен, что за атакой стоит Россия, отметила Сара Хакаби Сандерс.

Напомним, накануне Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с массовой гибелью людей в результате недавней химической атаки в Думе (Сирия).