Настя Рыбка пообещала обнародовать аудиозапись о вмешательстве России в американские выборы

Одиозная модель связалась с журналистами из США.

Настя Рыбка из тюрьмы связалась с американскими журналистами. Фото: nastya_rybka/instagram

Эскорт-леди Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом, из таиландской тюрьмы вышла на связь с журналистами из Соединенных Штатов Америки.

Она пообещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Рыбки, она распологает 16-часовой аудиозаписью, которая была сделана летом 2016 года. На ней люди, имена которых девушка не назвала, обсуждают детали влияния России на выборы американского президента.

Корреспонденту издания Рыбка заявила, что готова предоставить имеющиеся у нее доказательства в обмен на политическое убежище в США.

"Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи", - сказала журналистам модель.

Напомним, ранее секс-инструктор Александр Кириллов, известный после скандала с Рыбкой под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что у них есть важная информация, которая может быть полезной американским властям.

Позже в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать исключительно на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить лишь находясь на территории страны.