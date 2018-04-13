Настю Рыбку отправили в тюрьму

Ей и Алексу Лесли выдвинули обвинения по трем статьям.

Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости. Второе дело в отношении перечисленных было заведено в Паттайе о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи.

"Обвинения предъявлены по статьям 209 — организация преступного сообщества, 210 — сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, и 282 — организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы", — сообщил агентству секретарь суда.

Напомним, Рыбка, арестованная в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

4 апреля Рыбке и Лесли было предъявлено новое обвинение — в изнасиловании. За это преступление им может грозить от 4 до 20 лет заключения.

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что располагает важной информацией, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

В ФБР попытались встретиться с Рыбкой, однако власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.