НАТО хочет увеличить свое присутствие в Ираке

НАТО запустит миссию по тренировке иракских сил безопасности.

Йенс Столтенбер Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО собирается увеличить свое присутствие в Ираке , но при этом не планирует вести там боевые операции.

По его словам, несмотря на огромные территориальные потери террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, она остается угрозой, поэтому подготовка иракских сил является ключевым вопросом, сообщает РБК.

Кроме того, он отметил, что НАТО собирается разработать процедуры по формированию и финансированию иракских сил безопасности.

"Это поможет Ираку стать более безопасным, а нам более защищенными", — считает генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что благодаря усилиям международной коалиции во главе с США удалось освободить 7,5 млн человек и 98% территории в Сирии и Ираке, которая ранее была захвачена террористами ИГ. Это достижение нужно сохранить, добавил генсек.

​Он также заявил, что НАТО намерено оказать содействие Ираку в строительстве военных академий, учебных заведений и школ, а также в подготовке офицеров и инструкторов регулярных вооруженных сил Ирака.

Альянс будет "действовать в полной координации с правительством в Багдаде", сказал Столтенберг.

Генсек также напомнил, что НАТО ​уже обеспечивает деятельность международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке посредством предоставления самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) АВАКС (AWACS), а также тренировкой иракских сил, благодаря чему коалиция добилась "значительного прогресса в борьбе с ИГ".

О запуске этой миссии планируется объявить на саммите НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что в стране завершена война против террористической группировки "Исламское государство".