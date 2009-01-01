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НАТО не хочет изолировать Россию — Столтенберг

Сегодня, 12:18

Альянс обеспокоен отсутствием прозрачности со стороны РФ, когда речь идет о военных учениях, сказал генсек.

НАТО, Евросоюз, россия
НАТО — Россия, иллюстрация rg.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не хочет изолировать Российскую Федерацию, а также не желает новой "холодной войны".

Об этом он рассказал в Бухаресте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам генсека, военно-политический блок волнует то, что РФ наращивает военный потенциал на его восточной границе.

"Мы обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны России, когда речь идет о военных учениях…Россия — наш сосед ... мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой "холодной войны", — отметил политик.

Ранее Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику РФ самым большим вызовом для НАТО, в 2014-м впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого — она захватила Крым.

Теги:  
Россия, НАТО, Столтенберг, холодная война
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