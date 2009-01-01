НАТО не хочет изолировать Россию — Столтенберг

Альянс обеспокоен отсутствием прозрачности со стороны РФ, когда речь идет о военных учениях, сказал генсек.

НАТО — Россия, иллюстрация rg.ru

Генеральный секретарь НАТОзаявил, что Альянс не хочет изолировать, а также не желает новой

Об этом он рассказал в Бухаресте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам генсека, военно-политический блок волнует то, что РФ наращивает военный потенциал на его восточной границе.

"Мы обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны России, когда речь идет о военных учениях…Россия — наш сосед ... мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новой "холодной войны", — отметил политик.

Ранее Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику РФ самым большим вызовом для НАТО, в 2014-м впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого — она захватила Крым.