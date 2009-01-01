НАТО пополнит ряды международной коалиции по борьбе с ИГИЛ

Альянс будет больше делиться информацией с противниками террористов, отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг Reuters

Лидеры стран-членов НАТО решили, что Альянс присоединится кпо борьбе с террористической организации(ИГИЛ).

Об этом генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг рассказала в Брюсселе по завершении саммита, пишет УНИАН.

По его словам, в частности, Альянс будет больше делиться информацией с противниками боевиков.

"Мы решили, что НАТО будет полноправным членом международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, в которой уже все 28 союзников участвуют", — отметил политик.

По его словам, это не значит, что Альянс будет задействован в боевых действиях. "Но это посылает сильный сигнал наших обязательств по глобальной борьбе с терроризмом", — добавил генсек.

"… AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Ред.) НАТО поможет улучшить коалиции управление воздушным пространством… Мы будем больше делиться информацией", — подчеркнул он.

Ранее американский генерал, командующий войсками международной коалиции Стивен Таунсенд говорил, что окончательно разгромить ИГИЛ удастся к 2018 году. По его мнению, вероятно, что после поражения остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком.