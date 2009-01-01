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НАТО проводит масштабные учения у границ России, опубликованы фото и видео

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НАТо, учения, Норвегия < >
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В девятидневных маневрах будут задействованы авиация, бронетехника, корабли и подводные лодки. 

НАТо, учения, Норвегия
forsvaret.no
На территории Норвегии в провинции Финнмарк, что в 160–300 километрах от российской границы в Мурманской области, начались крупные учения Joint Viking 2017 с участием войск НАТО.

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Норвегии, в учениях принимают участие 8000 военнослужащих, среди которых около 700 солдат из Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В командовании ВС Норвегии отмечают, что норвежским военным необходимо отрабатывать взаимодействие с союзниками, которым будет предоставлена редкая возможность тренироваться в суровых арктических условиях.

В девятидневных маневрах будут задействованы авиация, бронетехника, корабли и подводные лодки. Учения посетит глава Министерства обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

На видео можно увидеть, что в учениях задействованы самолеты, военные корабли, различная бронетехника. Ввиду заснеженной местности, военные используют также снежные мотоциклы. 

Напомним, с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря прошли учения НАТО "Морской щит-2017".

фото; видео: forsvaret.

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Норвегия, учения, НАТО, войска, США, Великобритания, граница, Россия, авиация, бронетехника, подлодки, корабли
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