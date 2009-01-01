НАТО создаст два подразделения для противостояния с Россией

В планах альянса — создание формирования по защите морских путей в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Об этом со ссылкой на чиновников стран альянса сообщает The Wall Street Journal, пишет 112 Украина.
По информации источников, речь идет о новом логистическом подразделении, сосредоточенном на более быстром перебросе людей и военной техники.
Кроме того, в планах альянса — создание формирования по защите морских путей в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов, важных для поставок в Европу.
Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО.
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