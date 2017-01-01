Навальный получил от Собчак предложение стать доверенным лицом на выборах-2018

Свое предложение она озвучила через социальную сеть Instagram.
О таком намерении она заявила на своей странице в социальной сети Instagram.
Собчак заявила, что считает "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей" недопуск Навального к участию в выборах.
"Общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом", - написала она.
Напомним, ранее стал известен вердикт российского ЦИК по поводу выдвижения Навальным своей кандидатуры на выборы президента РФ в 2018 году.