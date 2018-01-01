Навальный рассказал об отдыхе заместителя Медведева на яхте олигарха с проститутками

Сергея Приходько в РФ называют "серым кардиналом".

Заместитель главы правительства РФ Сергей Приходько в Норвегии отдыхал на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса.

Разоблачить руководителя аппарата Медведева в связях с олигархом российскому оппозиционеру Алексею Навальному удалось благодаря девушке из эскорта, которая в свое время посетила его офис вместе со съемочной группой пропагандистов с Life News.

Изучив страницу в Instagram девушки по имени Настя Рыбка, команда Навального обнаружили видео, на котором сама Рыбка вместе с Дерипаской и Приходько и другими девушками путешествует на дорогой яхте.

Приходько в РФ называют "серым кардиналом" — он всю жизнь работал на госслужбе, был советником российского экс-президента Бориса Ельцина, главы РФ Владимира Путина, а теперь возглавляет Аппарат правительства и является заместителем Медведева. Приходько считают специалистом по международным отношениям.

Кроме постов в соцсетях Рыбка опубликовала книгу о соблазнении миллиардера, в котором якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии. Дерипаска у нее назван Русланом Золотовым, а Приходько — "папой", указывает Навальный. Последнему Рыбка посвятила отдельную главу, в которой расписала его биографию, которая точно совпадает с биографией Приходько.

Расследователи Навального проверили фото яхты ELDEN из соцсетей девушки из эскорта и установили, что принадлежит транспортное средство олигарху. В своей книге Рыбка писала, что путешествие состоялось в Гренландии в августе 2016 года, однако анализ ее фото доказал, что для вояжа Дерипаска и Приходько выбрали Норвегию. О яхте миллиардера и его отдыхе писали и норвежские СМИ.

Навальный добавил, что Дерипаска катал на своей яхте чиновника самого высокого ранга, оплатил его развлечения и даже перелет в Норвегию, что можно считать взяткой Приходько. Оппозиционер установил, что в даты вояжа туда одновременно прилетали два частных самолета, оба из которых принадлежат Дерипаске.

На публикацию расследования Рыбка уже отреагировала.

"Спасибо, малыш. Мне в принципе было безразлично на тираж книги, но за заботу спасибо, приятно. Кстати, ВВП (инициалы Владимира Путина, — ред.) книгу уже читал", — написала она в Instagram.

Напомним, ранее Навальный показал виллы и квартиры кремлевского пропагандиста Соловьева.