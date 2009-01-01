Наводнение в Италии, жертвами непогоды стали 7 человек, опубликованы фото

В течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что равняется двум месячным нормам.

Reuters В Италии сильные ливни в Ливорно привели к гибели по меньшей мере семи человек.

В течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что равняется двум месячным нормам. В результате непогоды были затоплены десятки домов, сообщает Corriere della Sera.

"Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе. Все они были членами одной семьи — отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка. Спасателям удалось спасти лишь четырехлетнюю девочку.

Тело пятой жертвы непогоды было найдено в районе смещения грунтов, вызванного непогодой, еще одного погибшего человека нашли возле его дома.

Седьмой человек погиб во время дорожного инцидента, который, вероятно, был вызван ливнями.

Напомним, 21 августа, на итальянском острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, в нескольких населенных пунктах обрушились здания, погибли два человека, десятки — ранены, есть пропавшие без вести,