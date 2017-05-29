Наводнения и оползни. На Шри-Ланке погибли более 160 человек

Китай уже пообещал направить стране гуманитарный груз.

Последствия разгула стихии на Шри-Ланке Reuters

На Шри-Ланке, погибли 164 человека, еще 104 — числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные центра реагирования на чрезвычайные происшествия страны.

По данным РБК-Украина, которое опирается на The Australian, в государстве также были оползни.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай пообещал направить ей гуманитарный груз на сумму около 2 млн долларов.

В центре реагирования на ЧП Шри-Ланки также предупредили, что 29 и 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Напомним, в марте жители Перу переживали самое страшное наводнение почти за 30 лет, оно приводило к смертям и разрушениям даже в тех частях государства, которые обычно остаются сухими.

Видео: Al Jazeera English