Найти второй тапок теперь не проблема: в Nissan заставили обувь становиться на место

"Умными" тапочками оснащены номера отелей в Японии.

Автономная "парковка" для тапочек Фото: скрин youtube

Японии в отеле ProPilot Park Ryokan номера снабжены тапочками, которые самостоятельно становятся на место.

Новинку презентовал японский бренд Nissan, сообщает пресс-служба компании.

Разработчики сообщают, что "парковка" для тапочек основана на системе, представленной в октябре 2017 года в электромобиле Nissan Leaf. Частью конструкции является вычислительный блок, камеры и ультразвуковые датчики. Они позволяют автомобилю самостоятельно и безопасно припарковаться на свободное место. Аналогично изобретатели научили "парковаться" тапочки, подушки и столы.

Подробности технической начинки тапочек разработчики держат в тайне. Известно, что на место тапочки стремятся, когда их какое-то время никто не носит. Более того, тапки даже умеют разбиваться по парам и выстаиваться в одну общую шеренгу.

Напомним, ранее компания Amazon запатентовала зеркало, которое позволяет "примерить" одежду онлайн, перенося изображение пользователя в виртуальную реальность.