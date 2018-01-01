Назван "час Х" для "Северного потока-2": когда решится судьба проекта

Разрешения на строительство до сих пор ждут от Швеции и Дании.

До конца лета-2018 будут приняты все решения по "Северному потоку-2". http://oilreview.kiev.ua/

До конца этого лета будут приняты все решения по выдаче необходимых разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2"

Такой прогноз озвучил гендиректор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью агентству DPA, пишет РБК.

Он ожидает, что власти в ближайшие месяцы решение примут Россия, Швеция и Дания, от которых ждут разрешения на строительство.

В настоящее время все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" уже выдали Финляндия и Германия.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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